L’attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani souhaite partir depuis la fin de saison dernière. Cependant son président se montre trop gourmand et ne facilite pas les choses. Résultat, le buteur du FCN aurait pris une décision qui ne devrait pas arranger son club.

S’il devait faire sa valise au mercato, le joueur de 22 ans pourrait finalement rester une saison de plus en Loire-Atlantique avant d’attendre la fin de son contrat et ainsi partir libre l’été prochain. Comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter, l’attaquant des Canaris souhaite rejoindre la Bundesliga et l’Eintracht Francfort est venu aux nouvelles. Le club allemand propose 5 millions d’euros, alors que Waldemar Kita réclame au moins 12 millions d’euros. Résultat, celui qui disputera les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France cet été va rester afin de partir gratuitement dans un an. Encore une stratégie à la Kita…