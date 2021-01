Raymond Domenech, entraîneur du FC Nantes, était en conférence de presse ce vendredi juste avant d’affronter Montpellier pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. L’occasion de lâcher quelques punchlines.

Le technicien a évoqué la non-arrivée de Jean Lucas au FC Nantes, le joueur devrait rejoindre Brest dans les prochaines heures. « Je ne sais pas. Je n’ai pas suivi les péripéties. Il n’est pas chez nous, il est à Brest. C’est comme ça. J’aurais aimé prendre Maradona mais il est mort. C’est comme ça. Je suis très réservé sur la période du mercato », a lâché Domenech.

Avant d’ajouter sur Imbula : « Je n’ai pas encore pris de décision. Il a un vrai potentiel, il est intéressant. Il revient mais je n’ai pas pris de décision. Je me donne une deadline de quelques jours. On en a discuté avec le président mais ce qui compte c’est ce que je dirai. C’est l’essentiel. Giannelli était une opportunité. On voit ce que cela donne. Mais il n’y a pas de priorité lors du mercato. On peut améliorer partout mais on verra ce qui est le mieux. Giannelli fait partie du groupe depuis dix jours. »