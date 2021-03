Dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche, le défenseur central nantais Andrei Girotto (29 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) s’est confié sur les arrivées successives de Raymond Domenech et d’Antoine Kombouaré.

« Christian Gourcuff est parti et Domenech est arrivé avec un autre style de jeu, une autre mentalité. Ça n’a pas fonctionné non plus. Il était plus calme, moins dur. Mais à ce moment-là, on n’avait pas besoin de ça. Tout le monde faisait ce qu’il voulait« , a déclaré le joueur nantais. « Il faut arriver à l’heure, être respectueux avec les autres, faire preuve de loyauté et montrer du caractère sur le terrain » a-t-il continué.

Le FC Nantes se trouve dans une situation critique. Le club se trouve actuellement 19e de Ligue 1, avec 24 points.