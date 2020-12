Le FC Nantes a annoncé l’arrivée de Raymond Domenech comme entraîneur principal, à compter du 26 décembre 2020. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club des bords de l’Erdre.

Ancien sélectionneur de l’Équipe de France de 2004 à 2010, sélection qu’il a notamment su mener jusqu’à la finale du Mondial 2006 (Allemagne), Raymond Domenech a accepté de relever le challenge proposé par le FC Nantes pour la suite de la saison 2020-2021. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes ! », a indiqué le nouveau coach sur le site du club.