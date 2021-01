Denis Balbir, chroniqueur chez But!, est revenu sur la nomination de Raymond Domenech à Nantes…Une nouvelle qui laisse l’ancien commentateur de M6 dans le doute.

« Concernant le personnage Domenech et ses mots, on a eu droit aux premières polémiques dès sa deuxième conférence de presse. On connait tous Raymond Domenech. Il a toujours été un peu pince-sans-rire et déstabilisateur par rapport à son auditoire. Ses propos sur Diego Maradona ont été mal perçu. Notamment à l’étranger. Notamment en Italie. Mais on sait le litige qu’il a entre Domenech et les Italiens. Les médias transalpins se moquent éperdument de la situation du FC Nantes et pourtant ils reprennent chacun de ses mots en conférence de presse. Pourquoi ? Parce que c’est Domenech, le vieil ennemi de Cesare Maldini, l’homme que l’on se plait à détester en Italie. En soi, ce qu’il a dit n’était pas très très grave », a indiqué le chroniqueur de But!.

Avant de poursuivre : « Attention, je ne vais pas dire qu’il faut que ce soit la foire à chaque conférence de presse de Domenech. Ok pour sortir des bons mots et rigoler deux minutes mais c’est toujours mieux quand les résultats sont là. Aujourd’hui, Nantes est dix-septième et les supporters rient jaunes. En attendant d’avoir des résultats, Raymond Domenech devrait un peu se modérer. Sans doute qu’après deux matches nuls, il faudrait être un peu plus modeste, un peu plus calme…Pour l’instant, Raymond Domenech fait ce qu’il peut avec ce qu’il a. Même si le recrutement paraissait bon sur le papier, son effectif au FC Nantes n’est pas exceptionnel qualitativement. Pour bien connaître cet entraîneur et depuis longtemps, je reste persuadé qu’il peut trouver la solution pour sauver les Canaris. Espérons quand même que cela passe par le jeu. Le public nantais est assez romantique. Il rêve de revivre la belle époque des Suaudeau et Denoueix. Aujourd’hui, on en est encore très loin. »