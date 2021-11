Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré avait été licencié par le club de la capitale après une victoire contre l’AS Saint-Étienne pour laisser la place à Carlo Ancelotti.

Dans un épisode de Pierrot Le Foot, le coach du FC Nantes avoue qu’il n’a toujours pas digéré la séquence : « j’étais simplement déçu de partir en tant que champion d’automne avec six points d’avance. Ces six mois avec Leonardo étaient compliqués, c’était parfois chaud. Tous les jours les journalistes me parlaient d’Ancelotti. Et quand je demandais à Leonardo, il me disait que non, Ancelotti n’allait pas venir. »