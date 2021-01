A l’issue du bon match nul glané par Nantes à Montpellier (1-1) Nantes, samedi, Raymond Domenech est revenu au micro de Canal+ sur les raisons qui l’ont poussé à reprendre un poste d’entraîneur malgré les critiques et « tous les coups qu’il y avait à prendre ».

« La passion a été plus forte. Si on a peur, on ne fait plus rien dans la vie. L’envie de faire quelque chose où on se sent bien, je vous assure que je me sens bien. Je me sens bien avec cette équipe, à l’entraînement ou sur le terrain. (…) Les critiques ? J’entends, mais je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis dans la construction de ce club, de cette équipe. J’ai envie de faire des choses bien avec ce groupe », a expliqué Raymond Domenech.

Rappelons qu’il n’avait plus entraîné en Ligue 1 depuis 2010 et la fin de son mandat de sélectionneur de l’équipe de France. Il reprend à 69 ans les rênes du FC Nantes alors que le club lutte pour le maintien. Mais il n’a pas été aussi heureux depuis 10 ans !