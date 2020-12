Une perquisition est en cours dans les locaux du FC Nantes.

Le FC Nantes est au coeur de l’actualité ce mardi matin. Le club a changé d’entraîneur mais fait aussi la Une de l’actualité sur le plan judiciaire. On apprend via nos confrères de Presse Océan qu’une perquisition est actuellement menée dans les locaux du club. Cette perquisition concerne une enquête ouverte par le parquet national financier en février 2017 et qui vise le président du FC Nantes, Waldemar Kita, pour des soupçons de fraude fiscale.