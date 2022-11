Le tirage au sort des barrages d’Europa League a eu lieu ce lundi vers midi et le FC Nantes a hérité de la Juventus Turin. Un tirage difficile sur le papier mais la Vieille Dame n’est pas dans la forme de sa vie. Pavel Nedved, vice-président, en est conscient.



« Ça va être deux matchs difficiles pour la Juventus, même si j’ai conscience que nous avons l’étiquette des favoris pour cette double confrontation. Nous concernant, le début de saison a été compliqué, on a eu une série de matchs difficiles et on commence tout juste à revenir à un bon niveau. Maintenant, on verra ce que ça donne et ce qu’il en est après le Mondial », a indiqué l’ancien joueur de la Juventus, au micro de Canal +, après le tirage.

