Nommé entraîneur intérimaire après le licenciement de Christian Gourcuff, Patrick Collot ne compte pas devenir le coach numéro 1 du FC Nantes.

« Comme je l’ai déjà dit lors de ma première intervention à Nantes, je n’ai pas d’objectif ni de plan de carrière pour devenir numéro 1. Je suis très bien, je sais de quoi je suis capable en tant qu’adjoint, ce que je peux apporter à un entraîneur. Je n’ai pas de vision pour redevenir à tout prix numéro 1. On a encore un match à préparer, le match contre Lyon arrive très vite mercredi (21h). On va travailler sur ce match jusqu’à mercredi. Et après, on aura quelques jours pour réfléchir à la meilleure solution pour le club », a indiqué le coach intérimaire sur Téléfoot.