Le RC Lens et le FC Nantes se mettent à la page. Ce mercredi, les Canaris reçoivent les Lensois pour la huitième journée en retard des Ligue 1, et il y a quelques retours.

Les Canaris retrouvent la Ligue des Champ… la Ligue 1 ce mercredi à 19h. Le RC Lens et le FC Nantes mettent ainsi à jour leur calendrier. Trois jours après avoir concédé le nul contre Metz 1-1, les hommes de Christian Gourcuff vont défier des Lensois en pleine forme. Mais bonne nouvelle pour l’entraîneur nantais, Nicolas Pallois et Imran Louza sont de retour pour ce match en retard de la 8e journée. Le premier, blessé à la hanche, revient et devrait même être aligné d’entrée. Le second a purgé son match de suspension, et commencera sur le banc.

Et comme leurs adversaires, le RC Lens fait face à une semaine de trois matchs. Et après une victoire solide à Dijon ce week-end, les sangs et or enchaînent. « Sans trop en dévoiler, il y aura sûrement quelques modifications. » Le technicien artésien a laissé entendre qu’il pourrait y avoir « entre 2 et 5 changements ».

Les compos probables :

Lens : – Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac, Fofana, Sylla – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.

Nantes : – Lafont – Corchia, Pallois, Girotto, Fabio – Abeid, Touré – Coco, Blas, Bamba – Kolo Muani.