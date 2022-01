Après avoir vécu une saison galère, trois entraîneurs successifs et une opération maintien, le FC Nantes est de retour sur le devant de la scène. Architecte de cette résurrection, Antoine Kombouaré n’y croit pas lui-même quand il retrace le chemin parcouru.

Onzième de Ligue 1 avec 29 points au compteur après 21 journées de championnat, le FC Nantes vit un rêve éveillé. A la lutte pour son maintien la saison dernière, les Canaris sont désormais en course pour l’Europe. Un contraste étonnant qui montre tout le travail réalisé par Antoine Kombouaré et ses hommes. Lui-même étonné par cette première partie d’exercice, le technicien nantais a du mal à y croire.

« Si vous regardez les trois derniers matches en championnat, on est en difficulté mais on prend neuf points. On livre une très bonne première mi-temps. En deuxième, même si Saint-Etienne a plus d’occasions que nous, on a des situations. On a félicité Alban Lafont qui a fait quelques arrêts. Mais on y a cru jusqu’au bout. On a aussi une équipe qui provoque la réussite. L’année dernière on a failli crever. Et, six ou sept mois après, on se retrouve septième. C’est un truc de dingue. Il ne faut jamais se relâcher. Le précipice n’est jamais bien loin. On est plein d’humilité […] C’est au-delà de nos espérances, fantastique. Je tiens à féliciter les joueurs. Ce sont eux les acteurs de la réussite. Je suis triste pour Saint-Etienne qui méritait au moins le nul. On leur souhaite beaucoup de courage et de s’en sortir. C’est comme Nantes, des clubs mythiques qui doivent rester en Ligue 1« , a lâché Antoine Kombouaré à l’issue de l’opposition entre le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne, (0-1).