Ce samedi, Moussa Sissoko, qui a quitté Watford pour signer au FC Nantes, a été présenté à la presse. L’international français, qui n’a plus été convoqué avec les bleus depuis l’Euro 2020, rêve toujours de disputer la Coupe du Monde 2022.

Moussa Sissoko jouera t-il la coupe du monde 2022 avec l’Équipe de France ? Alors qu’il n’a plus été convoqué depuis l’Euro 2020 où les bleus ont été éliminés dès les huitièmes de finale, le milieu de terrain rêve toujours de disputer cette compétition en fin d’année au Qatar, comme il l’a expliqué lors de sa présentation au FC Nantes.

« Dans ma tête, j’ai encore toutes mes chances. C’est vrai que je n’ai pas été convoqué depuis le dernier Euro. Je peux le comprendre, j’étais à Watford et les résultats n’ont pas été aussi bons que ce que j’espérais. Mais je recevais les pré-convocations. C’est déjà une bonne chose. Rien n’est joué, je vais jouer mes chances à fond, donner le meilleur de moi-même, essayer d’être le plus performant possible. Le coach fera ses choix, a-t-il poursuivi. Une fois l’Euro terminé, le Mondial au Qatar était dans ma tête. Ça l’est toujours actuellement », a confié le Canari en conférence de presse