Mickaël Landreau ne veut plus critiquer Raymond Domenech mais s’en prend carrément au président du FC Nantes, Waldemar Kita. Selon l’ancien joueur du FCN, la mauvaise passe du club est surtout le résultat de la mauvaise gestion du président.

“Oui, j’ai critiqué le fait que Domenech accepte ce poste à partir du moment où il est président de l’UNECATEF. Il prêche la bonne morale des plus de 65 ans, des contrats au-dessus de six mois, mais lui, il fait le contraire… Je suis critique sur le projet global de Waldemar Kita. Il enchaîne les entraîneurs sans cohérence. Après, Domenech est quelqu’un de compétent, avec des principes plutôt défensifs. C’est plus un tacticien qu’un entraîneur qui fait superbement jouer ses équipes. Il a été sur toutes les formations des entraîneurs en France, donc il a une connaissance des projets de jeu, des projets de club. Il est brillant, il arrive à séduire. Mais c’est à très court terme pour Nantes, comme ça l’est depuis des années et des années…”, a dévoilé Landreau dans le CFC sur Canal+.