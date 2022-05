Meilleur joueur du FC Nantes Ludovic Blas pourrait bien faire ses bagages lors du prochain mercato estival. L’ancien joueur de l’EA Guingamp intéresse l’Olympique Lyonnais et il a même tenu à répondre à l’intérêt des Gones.

C’est lors d’un entretien accordé à ‘Onze Mondial’ que Blas a évoqué son avenir et notamment l’intérêt du club de Jean-Michel Aulas. « C’est sûr que ça fait plaisir d’entendre des choses comme ça. Après, c’est le résultat du travail, a confié l’ancien Guingampais au magazine Onze Mondial. A l’heure actuelle, je ne peux pas dire ce qu’il va se passer. C’est intéressant de savoir que ces clubs-là… (il s’arrête). Après, on ne sait pas vraiment. Les on-dit, il y en a énormément… Il n’y a pas de fumée sans feu, mais le seul truc qui est bien, c’est que ça fait plaisir. Ça veut dire que tu n’es pas mauvais, que tu réalises une bonne saison et que tu confirmes. »