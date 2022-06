Moses Simon, tout comme Ludovic Blas et Alban Lafont, dispose d’un bon de sortie de la part du FC Nantes. Leeds et Nice suivent de près l’ailier nigérian, mais avantage aux Aiglons.

Les Canaris ouvrent la porte aux départs. Et le premier qui pourrait survenir est celui de Moses Simon. Après trois saisons passés sous les couleurs Canaris, l’ailier ne sera pas conservé en cas de bonne offre. L’OGC Nice et Leeds sont sur le coup et le suivent de très près, selon les informations de RMC Sport. Le joueur de 26 ans aurait même déjà un accord avec les Aiglons. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Nantes, l’attaquant est valorisé à 10 millions d’euros par le site Transfermarkt.