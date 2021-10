Ancien gardien du FC Nantes, Mickaël Landreau est revenu sur son projet de rachat du FC Nantes, toujours contrôlé par la famille Kita.

L’objectif de départ était de réunir des investisseurs, idéalement issus de la région nantaise, afin de récolter suffisamment de fonds pour convaincre Waldemar Kita de vendre le club.

« Ce n’est pas le Collectif nantais seul qui sera à la tête du club. On a donné la possibilité à des entreprises locales, mais ça ne fonctionne pas. Aujourd’hui, on a deux dossiers solides avec qui on travaille et qui pourraient venir avec nous pour racheter le FC Nantes. On ira voir Waldemar (Kita) quand on sera prêt. Un « crowdfunding populaire » est également lancé avec l’objectif de fédérer également les supporters : « On a envie de permettre à un maximum de gens de devenir actionnaire. Il n’y aura pas une action = une voix, mais deux représentants au CA élus par les contributeurs de 100 € à 500 000 €, » a confié l’ancien portier international français lors d’un entretien accordé à France 3 Pays de la Loire.