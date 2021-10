Gardien et capitaine du FC Nantes, Alban Lafont est revenu sur la défaite 3 buts à 1 ce week-end sur la pelouse d’Auguste-Delaune contre le Stade de Reims.

Lafont s’est confié après ce revers et reproche à ses partenaire le manque d’agressivité. « À certains moments, on était loin du porteur de balle et on les a laissés un peu mener le jeu. À nos derniers matchs, on manquait d’agressivité. Ensuite ça devient tout de suite plus compliqué. Cette défaite montre aussi certaines de nos limites. On doit apprendre à mieux gérer nos temps faibles. On doit réussir à passer ces périodes compliquées sans encaisser de buts (…) Quand on aura réglé-là, ça ira mieux. » A expliqué l’ancien toulousain pour « France Bleu Loire Océan. »