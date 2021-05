Auteur de trois buts lors de ses trois derniers matches en Ligue 1, Kalifa Coulibaly revient sur la victoire obtenue à Dijon et la dernière ligne droite avec la réception du Montpellier HSC, dimanche soir à La Beaujoire (21h).

« On a toujours été concentré et ce, dès le début de la partie. C’est la suite de ce qu’on avait pu montrer sur les rencontres précédentes et ce depuis la deuxième période à Strasbourg. On a enchaîné les victoires et ça fait plaisir. On sait aussi que rien n’est fait. On a également eu la chance de marquer tôt dans la rencontre et ça a fait mal à notre adversaire. Sur le plan défensif, ne pas prendre de but pour la deuxième fois de suite, c’est aussi une très bonne chose », a indiqué le joueur sur le site du club.

Et d’ajouter : « Depuis son arrivée, et même si j’étais en convalescence, le coach m’a toujours montré son intérêt. Mais il a pris le temps de me dire qu’il avait confiance en moi et que je devais tout faire pour revenir. Lorsque ça se passe comme ça, c’est encore plus motivant et on a envie de rendre cette confiance. J’ai eu le temps de jeu que je voulais et j’ai envie de le remercier sur le terrain en prouvant. C’est vrai que c’est important d’avoir les cartes en main. Maintenant, on ne va pas s’enflammer et essayer de bien faire les choses comme cela a été le cas lors de nos dernières prestations. On doit faire preuve d’humilité avant ce dernier rendez-vous. »