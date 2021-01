Toujours à l’essai avec le FC Nantes, Giannelli Imbula tente de convaincre les dirigeants canaris de lui offrir une chance. Il se confie et veut rejouer au football.

« Moi je me donne toutes les chances de réussir. Je veux rejoindre un club avec un réel projet qui me permettra de m’inscrire dans la durée. Je n’ai que 28 ans et je me sens prêt physiquement et moralement. Je suis motivé et prêt à en découdre. Je connais mes qualités et je sais ce que je peux apporter. On parle beaucoup sans me connaître (rires). Mon amour pour le foot reste intact, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai refusé certaines offres. Je suis encore un joueur de haut niveau et le talent est toujours là« , a confié Giannelli Imbula au micro de nos confrères de Footmercato.