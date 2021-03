Ce week-end, l’incroyable but d’Armand Laurienté a provoqué une dispute dans la tribune présidentielle du FC Nantes entre un ancien joueur et le directeur sportif.

Comme le révèlent ce lundi nos confrères de 20 Minutes, une dispute aurait éclaté dimanche dans la loge présidentielle de La Beaujoire, lors du match nul du FC Nantes face à Lorient (1-1). Un conflit entre Patrice Rio, l’ancien défenseur du club, et Mogi Bayat, l’agent qui fait office de directeur sportif, au sujet du but de l’égalisation des Merlus signé Armand Laurienté, d’un incroyable coup franc de 37 mètres.

« Nous étions tous très déçus et je me suis permis de dire tout haut que pour moi Alban Lafont était responsable sur ce but », explique l’ancien international, âgé de 72 ans. « En face de moi, M. Bayat, l’agent qui l’a mis à Nantes, a pris la mouche, et le ton est monté ». Il admet avoir échangé des paroles injurieuses sans s’étendre plus en détail sur la scène : « Waldemar (Kita) a assez de problèmes comme ça, je ne vais pas lui en créer d’autres ». Le président nantais et son fils sont descendus au vestiaire quelques secondes après le fameux but de Laurienté. Ils n’ont pas assisté à cet incident.