Libre en 2022, Randal Kolo Muani est ultra convoité. Alors que beaucoup de clubs allemands sont sur le dossier, des clubs anglais ont aussi sonné la charge… mais le Nantais n’a qu’un seul club en tête : l’Eintracht Francfort.

A 22 ans et en fin de contrat en juin prochain, Randal Kolo Muani est le Canari le plus convoité d’Europe. Depuis plusieurs mois, de nombreux clubs lui font des avances afin de recruter un joueur jugé comme étant extrêmement prometteur. Révélation du FC Nantes la saison passée avec 9 buts et 8 passes décisives en 37 rencontres de championnat disputées. Des performances qui lui ont valu d’être appelé avec l’équipe de France Olympique aux Jeux de Tokyo 2022. Une éclosion soudaine qui attise l’intérêt de nombreuses écuries européennes.

Selon les informations de Foot Mercato, l’international français aurait récemment été approché par le Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach, le Hertha Berlin, le Bayer Lerverkusen ou les Spurs de Tottenham. Des intérêts nouveaux qui n’aurait pas fait dévier le Canari focus sur un candidat de longue date, l’Eintracht Francfort. Une offre aurait déjà été faite par le club allemand qui n’attend plus que la signature de Randal Kolo Muani et le mercato d’hiver pour officialiser l’opération. Le Nantais va quitter le FC Nantes au terme de la saison, c’est une certitude.