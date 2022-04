En quête de renforts en attaque, le FC Nantes pourrait miser sur le phénomène vietnamien Nguyen Quang Hai.

Alors que Randal Kolo Muani s’est officiellement engagé avec l’Eintracht Francfort pour la saison à venir, le FC Nantes se prépare également à perdre d’autres titulaires comme Moses Simon et Ludovic Blas, suivi de près par des cadors de Ligue 1 et de Premier League. Deux joueurs précieux sur le plan offensif, que les Canaris devront remplacer sans millions à dépenser. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants du club ont déjà déniché une pépite à moindre coût.

D’après les informations du média vietnamien Soha, le FC Nantes garde un œil attentif sur le jeune Nguyen Quang Hai (24 ans). Auteur de 8 buts en 29 sélections avec le Vietnam, celui qu’on surnomme « Messi » dans le pays aurait même déjà trouvé un accord avec les Canaris. Son contrat se termine dans deux semaines avec le Hanoi FC qui évolue en V.League 1 (D1 vietnamienne) et il rêve de découvrir le football européen. À noter que sa valeur marchande avoisine aujourd’hui les 400 000 euros.

De son côté, son agent Dac Van refuse toujours de confirmer les rumeurs. « Pour l’instant, je ne peux rien dire et j’ai également décidé de ne pas répondre aux médias car rien n’est encore fait. La presse ou les médias publient des informations, c’est leur affaire et je ne peux rien confirmé. Point final. »