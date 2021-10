Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a poussé un gros coup de gueule ce vendredi en conférence de presse. Il n’a pas du tout apprécié la question d’un journaliste.

« Vous avez envie de me faire chier ? Ce n’est pas le système qui donne un résultat mais l’animation. On a égalisé dans ce système. J’ai changé après pour un 4-2-3-1 et on a pris deux buts de plus. Arrêtez. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Ce qui m’importe, c’est comment se comporte l’équipe. Contre Reims, on a été un peu suffisant. On pensait avoir fait le plus dur en revenant au score. J’aurais peut-être dû rester en 4-3-3… Je vais changer de système chaque week-end. Tous les gens qui pensent que c’est la faute du système n’y connaissent rien au foot, » a-t-il avancé.