Récent vainqueur de la Coupe de France (1-0), et malgré un contrat qui le lie avec le FC Nantes jusqu’en 2023, Antoine Kombouaré est resté particulièrement flou sur son avenir.

« Aujourd’hui, on ne parle pas de sa situation, on est FC Nantes à 100%. Rien n’est décidé. Ca ne date pas de maintenant. On prendra le temps avec le président de se rencontrer. On a envie d’aller au bout de la saison, avant de se rencontrer et discuter de ce qui sera bien pour moi et pour le club. Je n’attends rien du président. Ce qui m’intéresse actuellement, c’est le match de Rennes. Je n’ai jamais parlé de partir. Je suis un homme et un entraîneur heureux. J’ai un contrat et on verra à la fin de la saison », a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse.

Débarqué au FC Nantes dans le costume d’un pompier de service suite aux déboires de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré est parvenu à sauver les Canaris d’une relégation assurée. Après un sauvetage miracle, le technicien français, passé par Toulouse, Dijon ou encore Guingamp, réalise une superbe saison en Ligue 1 avec une belle neuvième place après 35 journées de championnat. Cerise sur le gâteau, les Nantais ont remporté la Coupe de France face à l’OGC Nice (1-0) et sont donc désormais qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine.