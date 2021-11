Le FC Nantes s’est incliné, 3-1, sur la pelouse du Paris Saint-Germain, samedi. Antoine Kombouaré, entraineur des Canaris, était forcément déçu de ce revers mais préfère retenir la prestations de ses joueurs notamment en seconde période.

« Je suis très déçu, voire en colère, a lâché le technicien. Même si en première période on a beaucoup souffert, grâce à Alban Lafont on est resté à ce score de 1-0. On a fait une très, très bonne seconde période, on a réussi à faire ce qu’on voulait, aller de l’avant, on est revenus logiquement au score, mais on tenait un point et on n’a pas été capable de le garder, voire d’aller chercher mieux. (…) Mais on a perdu des ballons, comme sur le troisième but. C’est ridicule, mais c’est comme ça », a déclaré l’ancien coach du Paris Saint-Germain en conférence de presse d’avant match.