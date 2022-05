Tout comme Christophe Galtier, Antoine Kombouaré est revenu sur les chants niçois à l’encontre d’Emiliano Sala. Le technicien du FC Nantes a employé des mots forts.

« La connerie humaine n’a pas de limites, je suis scandalisé. Je ne sais pas quoi dire car je risquerais d’être très violent. Ces mecs-là n’ont rien à foutre dans un stade. On aurait ça comme supporters, il faudrait les bannir. Ce sont des gens qui ne doivent plus avoir leur place dans un stade. C’est honteux. Il est parti notre Emiliano. J’ai de la peine pour la famille d’Emiliano. Je savais que parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons mais là ce sont vraiment des ânes. Il n’y a pas de mots pour décrire la connerie de ces gens« , a fustigé Antoine Kombouaré en conférence de presse suite aux chants niçois à l’encontre de la mémoire d’Emiliano Sala lors de la confrontation entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne.