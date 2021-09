Le coach des Canaris attend une victoire tout aussi convaincante demain soir face au Stade Brestois.

Impressionnants ce week-end à Angers (4-1), les Nantais doivent enchaîner demain soir (19h) contre Brest à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. De passage en conférence de presse ce mardi, le coach Antoine Kombouaré a évoqué la nécessité d’enfin démarrer une série de victoires.

« Brest ? C’est une nouvelle saison, avec un nouvel entraîneur (Michel Der Zakarian), une nouvelle organisation et de nouveaux joueurs. Ce sera un match complètement différent, il faudra l’aborder avec beaucoup d’humilité. On a envie, on a des fourmis dans les jambes, parce qu’on veut voir ce qu’on est capable de faire après cette victoire éclatante à Angers (4-1 dimanche). Si je suis l’homme qu’il fallait à Nantes ? Moi je dis que ce sont des conneries. C’est fragile, on n’est qu’au début. Les premiers qui disent ça, si on aligne 4-5 revers ils vont tomber sur le club, sur moi. À mon âge, je prends de la hauteur, du recul. Je dirais même que je me fous de ce que les gens disent. On travaille et on espère qu’on sera capable d’enchaîner les résultats. »

« Aujourd’hui, j’insiste auprès du groupe pour qu’on soit capable d’aligner enfin une série. Une petite série avec des victoires, au moins deux. Parce qu’on sait qu’on va traverser une série de défaites à un moment dans la saison. Il faut avoir un matelas pour aborder ce genre de situation. On n’a joué que six matches. On verra à la trêve, on fera un premier bilan. La dynamique se crée à travers des bons résultats. Quand on commence à gagner, on a faim de victoires. Il faut créer ce besoin. »