À un peu plus d’une semaine de la grande reprise de la Ligue 1, le FC Nantes tâtonne en terme de mercato. Les Canaris sont très discrets sur le marché et cette situation ne convient pas à Antoine Kombouaré.

« J’attends encore des attaquants. C’est ce que j’aimerais. J’espère qu’il y aura des recrues… Enfin des recrues ou des retours, car on n’a pas Kalifa Coulibaly ni Randal Kolo Muani (actuellement avec l’équipe de France pour les JO). Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond. J’ai utilisé Marcus (Coco), j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait, » a déclaré l’entraîneur des Canaris, lequel a apparemment quelques doutes sur le recrutement à venir. Le seul départ en attaque est pour l’instant celui d’Ellie Youan à St Gallen, dans le cadre d’un transfert de 500 000 euros…