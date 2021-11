Bien que certaines personnes critiquent souvent le Paris Saint-Germain et ses finances très imposantes comparé au reste de la Ligue 1, l’entraîneur du FC Nantes, lui, trouve que du positif dans cette supériorité financière. Antoine Kombouaré a en effet couvert d’éloges le PSG.

« Je ne suis pas d’accord avec ces gens (qui critiquent le PSG NDLR). Ici en France, tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde pro, ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar. Si on est un club avec des moyens financiers énormes et qu’on a de la visibilité dans le monde entier, que les stades se remplissent, c’est parce que le PSG a des stars. Avec les gens qui travaillent autour des joueurs, du PSG, les hôteliers, les restaurants, les gens viennent et dépensent de l’argent, tant mieux pour le fisc français. Il doit être content, je pense. On préfère voir ces gens aller en Angleterre, en Allemagne ? Les avoir ici en France, aujourd’hui, c’est une très bonne chose », a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse.

