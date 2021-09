Présent lors de la conférence de présentation de Willem Geubbels, Antoine Kombouaré n’a pas hésité à vider son sac sur les affres du mercato estival.

« On (les entraîneurs) est tous d’accord pour dire que le mercato est trop long, a-t-il soufflé. On se parle et finalement, c’est même un désastre pour les clubs. C’est une période qu’on n’aime pas parce qu’on travaille mais à n’importe quel moment, les joueurs peuvent partir.

Ça perturbe. Mais on fait avec. Il y a un règlement qui est mis en place et c’est comme ça. Notre combat, c’est construire une équipe, gagner des matches. À chaque mercato on a soulevé le problème. Mais il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions. »