Pour affronter le PSG demain (17h), Antoine Kombouaré devra se passer des services de Moses Simon.

Auteur d’un excellent début de saison avec les Canaris, Moses Simon n’est pas présent dans le groupe qui se déplacera au Parc des Princes samedi. Sorti à l’heure de jeu mardi pendant le match de qualification à la Coupe du monde 2022 entre le Cap Vert et le Nigeria (1-1), le Nantais souffre d’« une bonne béquille, très handicapante », a indiqué Antoine Kombouaré en conférence de presse ce vendredi.

Pour défier son ancien club, le coach du FC Nantes devra donc se passer de l’un de ses meilleurs joueurs offensifs, auteur d’un but et six passes décisives en Ligue 1 cette saison.