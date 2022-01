Disposant de seulement 18 joueurs de champ, l’entraîneur du FCN reste dans l’attente des résultats des tests antigéniques effectués par l’ensemble de ses joueurs, à 48 heures du match contre Monaco. Ce dernier « prie » pour qu’ils soient tous disponibles pour l’entraînement de demain.

Le FCN est déjà privé de 6 de ses joueurs, dont 4 partis pour la CAN, un blessé et un autre en raison d’un accord avec son club, l’AS Monaco. Donc pour le moment, l’entraîneur des Canaris dispose de 18 joueurs de champ et 3 gardiens. Désormais, le nouveau protocole sanitaire oblige les clubs à faire tester l’ensemble de leur effectif 48 heures avant les matchs. Pour Kombouaré, cela est « une connerie, une aberration » car l’ensemble de son staff a eu les trois vaccins.

L’entraîneur nantais reste donc malgré tout dans l’attente des résultats de ces tests, qui devraient tomber aux alentours de 18h-18h30, en priant que ses 18 joueurs de champ restent tous disponibles, notamment pour l’entraînement de demain, puis pour le match face à l’AS Monaco.