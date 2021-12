Déçu par la prestation collective des Nantais, Antoine Kombouaré sait qu’il faudra faire beaucoup mieux vendredi pour inquiéter Lens.

De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que Nantes recevra le RC Lens vendredi soir (21h) en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a mis en garde ses joueurs. Satisfait des trois points décrochés à Lorient (0-1) ce week-end, le coach des Canaris n’a pourtant pas apprécié le contenu du match dimanche.

« La copie qu’on a rendu à Lorient n’est pas bonne. On est très content de ne pas avoir pris de but, cela faisait longtemps. On distance Lorient (au classement). On est conscient qu’il ne faut pas répéter ce genre de match. Ce qui m’importe, c’est de continuer à avancer, peu importe les adversaires. On a appris de nos trois confrontations face à Paris, Lille et Marseille. La saison passée, les Lensois étaient partis pour jouer l’Europe. Cette année, ils sont sur les mêmes bases. Ils sont meilleurs que nous, le classement le prouve aussi. L’an passé, on a joué les barrages pendant qu’eux jouaient l’Europe. Cependant, nous ne sommes qu’à la dix-septième journée. Un championnat, c’est un marathon et non pas un sprint. »