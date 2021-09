Le FC Nantes reprend des couleurs ! Les Canaris, en difficultés en ce début de saison en ayant enchainé trois défaites, se sont repris face à Angers, grâce à leur victoire 1-4. De quoi satisfaire le coach, Antoine Kombouaré.

« C’est une très belle victoire. J’attendais mes joueurs au tournant et je suis un entraîneur heureux de ce qu’ils ont montré face au deuxième du championnat. Quand vous enchaînez les défaites, il y a la peur qui gagne. C’est fort de faire ce qu’ils ont fait. On a aussi été gâtés parce qu’on a des stats exceptionnelles : 4 tirs cadrés, 4 buts. Les autres fois, ça ne nous avait pas souri. Là on est plus agressifs. (…) J’ai retrouvé des vrais défenseurs. On a aussi Alban Lafont qui fait les arrêts qu’il faut, tant mieux si ça a basculé de notre côté », a déclaré le coach en conférence de presse. « (…) La réussite qui nous avait fuis, on l’a vraiment eue. On va pouvoir respirer un peu mieux. »