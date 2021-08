Antoine Kombouaré est revenu sur le match de Ligue 1 hier soir et la défaite 1-0 face à l’OL. Le coach du FC Nantes était frustré et pense que ses joueurs méritaient mieux. Il fait aussi passer un message à son président pour le mercato…

« ll y a de la frustration et même beaucoup de regrets. On a pris plus de risques en seconde période, en se découvrant. J’ai aimé le visage de mon équipe. C’est une défaite très très frustrante. Je suis dégoûté, il n’y a pas de mot. Parfois, vous ne proposez rien, mais là… J’ai vu des garçons révoltés en deuxième période. Mais, le haut niveau, c’est l’efficacité (…) En face, il y avait aussi un très bon gardien, qui a fait les arrêts qu’il fallait, surtout dans les temps forts. Je ne pouvais pas féliciter les joueurs dans le vestiaire, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à retenir et à reproduire. Il y a le sentiment d’avoir bien joué. Il faut être capable de rééditer ce genre de match. Je ne sais pas, car c’est encore fragile. Ce qui a été intéressant, sans véritable avant-centre, c’est qu’on a amené le ballon et qu’on s’est procuré des situations. Mais il manque la finition…, » a confié le coach nantais en conférence de presse.