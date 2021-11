Motivé comme jamais, Antoine Kombouaré a bien l’intention de créer la surprise ce week-end face au PSG.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le FC Nantes sera en déplacement au Parc des Princes demain (17h), Antoine Kombouaré n’a pas caché son intention de prendre sa revanche contre son ancien club, le Paris Saint-Germain.

« Maintenant, je ne me pose plus ce genre de question parce que je m’y suis habitué. Je sais faire la part des choses, il y a une coupure pendant le match. Je porte les couleurs du FC Nantes et je n’ai qu’une envie, c’est de taper le PSG. Il y a zéro cadeau, vraiment. Et une fois que c’est fini, on passe à autre chose. »