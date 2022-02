Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est revenu sur la victoire en Coupe de France et la qualification des Canaris ce jeudi soir face au SC Bastia.

« La première période était très compliquée. On a marqué rapidement et on s’est relâchés. Il faut féliciter Bastia pour sa réaction. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas été autant bousculés. Ne pas prendre de but en première période, c’est un miracle. On n’a pas été bons défensivement, avec des espaces trop importants. Ils ont pu jouer entre les lignes. Ils ont été présents sur les deuxièmes ballons et on n’a jamais pu défendre. On a pris l’eau. On n’a jamais pu attaquer. On a fait une première période catastrophique. J’ai dit ‘Démerdez-vous.’ On devait resserrer les lignes et jouer plus haut, avec des attaquants qui défendent. Avec un pressing plus haut, on a été capables de garder et tenir le ballon. On a joué et fait courir Bastia. On les a fatigués et le second but est venu logiquement. » A expliqué le technicien nantais après le match auprès « d’Eurosport. »