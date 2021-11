Alors que le début de saison du FC Nantes semble encourageant. Dans le ventre mou du championnat, l’exercice de cette année s’annonce moins stressant que le précédent. Pourtant, tout n’est pas tout rose. Antoine Kombouaré, devant la presse, a déploré le faible niveau des jeunes sortis du centre de formation nantais.

« Ils sont loin. Ils sont dans le groupe professionnel donc ils s’entraînent tous les jours. Ils progressent et tous les jours ils apprennent mais vous avez vu. Ils sont derrière des joueurs comme Marcus Coco, Coulibaly. Il y a du monde devant. Abdoulaye Sylla, il a en face de lui Pallois, Castelletto, Girotto.

Oui, c’est inquiétant et embêtant mais c’est comme ça. Aujourd’hui, on recrute. Les joueurs qui viennent de l’extérieur sont bons et meilleurs que les jeunes du centre de formation. Forcément, c’est plus dur pour eux. »