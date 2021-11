Capitaine à 22 ans, Alban Lafont a retrouvé un très bon niveau cette saison. L’ancien du TFC a tenu à souligner le rôle de Kombouaré dans sa hausse de régime.

« C’est vrai que je me sens de mieux de mieux, surtout depuis l’arrivée du nouveau coach. Je me sentais déjà bien en fin de saison dernière. C’est un peu une continuité. On a beaucoup discuté avec le coach dès qu’il est arrivé… Il m’a dit ce qu’il pensait de moi et ce qu’il fallait que je corrige. Il a été un élément déclencheur pour moi.

Cela m’a poussé à travailler plus et être meilleur. Il m’a dit des choses et j’en ai pris conscience parce que je suis à l’écoute et j’accepte facilement les critiques », a expliqué Alban Lafont pour RMC.