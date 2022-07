L’été s’annonce bouillant du côté du FC Nantes. Alors que le club disputera la Ligue Europa 2022-2023 grâce à sa victoire en finale de la Coupe de France, Antoine Kombouaré, entraineur des canaris, a annoncé que trois cadres pourraient quitter le club cet été : Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon.

« Ils ont un bon de sortie, c’est très clair. Après, c’est en fonction des offres qu’ils vont avoir. S’ils ont des offres qui leur conviennent et qui conviennent au club, ils partiront. Nous, on sera très content et on travaillera pour les remplacer. S’ils sont là avec nous, ils feront partie de l’effectif et on travaillera avec eux », a expliqué le technicien. Avec sa victoire, 1-0, face à l’OGC Nice, en finale de la Coupe de France, le FC Nantes jouera le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain, le 31 juillet prochain à Tel Aviv.