Face aux médias, le coach des Canaris n’a pas manqué d’éloges pour Nicolas Pallois, qui vient de signer un nouveau contrat.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le FC Nantes recevra Lorient dimanche (15h) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré en a profité pour revenir sur la prolongation de contrat de Nicolas Pallois.

« C’est une grande satisfaction, d’autant plus qu’il y avait un challenge à relever pour lui. Quand je suis arrivé, il était perdu. Ce n’était pas le joueur que j’avais vu quand j’étais ailleurs. Il était en grande difficulté. Le challenge était d’attendre, presque dix mois. Il aurait pu signer ailleurs dès le 1er janvier. Il y a eu une relation de confiance, je l’ai mis au défi pour voir s’il était toujours impliqué dans ce projet et pour voir s’il aimait le club. Le voir aujourd’hui prolonger, c’est une satisfaction pour moi et pour les copains parce que c’est un vrai bon joueur… Il est redevenu un très bon joueur, important pour l’équipe. Et pour les supporters, qui aiment le club, ils ont un attachement pour lui et lui en a un pour eux. »