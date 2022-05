Dans une interview accordée à l’Équipe, Randal Kolo Muani, qui quittera le FC Nantes à l’issue de la saison pour Francfort, où il s’est engagé pour cinq ans, librement, gardera son club formateur dans son coeur malgré les critiques émises par son président.

Samedi soir, Randal Kolo Muani disputera la finale de la Coupe de France avec le Nantes face à l‘OGC Nice. L’occasion pour lui de quitter le club avec un trophée. En raison d’un conflit avec le président Waldemar Kita, l’international Espoirs quittera le club à l’issue de son contrat en juin prochain pour rejoindre Francfort où il a signé un contrat de cinq ans. Dans une interview accordée à l’Équipe, il explique que son club formateur gardera une place particulier dans sa carrière malgré les critiques émises par son président.

« Mon frère m’a dit : tu as vu, il a dit ça et tout… Je lui ai dit : oui, mais pourquoi tu calcules ? Tu vas te fatiguer. Moi, franchement, ça ne m’intéresse pas. C’est sa pensée, je ne peux pas dire ce qu’il doit dire. Mais moi, je lui dis merci pour ce que le club a fait pour moi. J’aurais aimé partir autrement. Quand je n’avais vraiment rien, c’est Nantes qui m’a ouvert la porte et tout donné. Après, c’est la vie. Si on ne s’est pas entendus, tant pis. Il y aura eu un bout de chemin ensemble. Et je pense que j’ai bien fait de faire ce choix-là », a confié le futur joueur de Francfort dans les colonnes de l’Équipe.

Depuis le début de la saison, il a joué 37 matchs toutes compétitions confondues pour 13 buts et 7 passes décisives.