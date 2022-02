L’attaquant-vedette du FC Nantes, Randal Kolo Muani, sera l’une des attractions du mercato estival.

En fin de contrat avec les Canaris, Randal Kolo Muani suscite bien des convoitises. L’attaquant français de 23 ans, auteur de 7 buts en 18 matches de Ligue 1 cette saison, est libre de s’engager avec le club de son choix à compter du 1er juillet prochain. L’Olympique de Marseille est sur les rangs, tout comme Lille, l’AS Monaco, plusieurs formations allemandes (Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Mönchengladbach et Francfort) mais aussi le Milan AC et des clubs russes et turcs.

Le joueur devrait pouvoir profiter de cette concurrence pour faire monter les enchères et décrocher un juteux contrat.