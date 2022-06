Grâce à son succès en Coupe de France face au GYM il y a quelques semaines, le FC Nantes va faire son grand retour sur la scène européenne dans quelques mois. Pour soigner ce grand retour, Waldemar Kita souhaite réaliser un énorme coup durant le mercato et il ne lâche pas Arkadiusz Milik.

Actuellement dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, le buteur polonais n’est pas sur de poursuivre sa carrière en France mais le FC Nantes et surtout son président est bien décidé à le faire venir en Loire-Atlantique. Comme le précise et confirme David Phelippeau, le correspondant local de RMC, le président des Canaris n’a pas abandonné ce dossier et il souhaite vraiment recruter l’attaquant olympien pour faire plaisir à Antoine Kombouaré.

« La piste Milik, un rideau de fumée? Non je ne pense pas ! A une époque, il voulait faire venir Balotelli, je me souviens ! C’était il y a 3 / 6 mercatos. Il aime bien ça, il adore tout ce qui est bling bling ! Et puis ce serait une revanche pour lui. Évidemment, Milik n’est pas à Nantes et aussi il faut qu’il ait envie de venir à Nantes et je ne suis pas persuadé qu’il en ait envie même s’ils jouent l’Europa League la saison prochaine. Waldemar Kita lorsqu’il est arrivé à Nantes, pour la petite anecdote, il a voulu faire venir Lewandowski ! Ce n’est pas une blague. Il jouait à Lech Poznan en Pologne et il avait voulu le faire venir pour 800 000 euros. […] Ce serait une belle revanche pour lui de faire venir Milik ! Mais évidemment, on en est très loin et en interne, on n’y crois pas beaucoup. Kombouaré ne serait pas contre, Milik est un bon joueur ! » Confirme le correspondant.