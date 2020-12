Journaliste sportif Denis Balbir donne son avis sur l’arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Il trouve que le FCN prend trop de risques en confiant l’équipe à Domenech.

« Au FC Nantes, et ça devient une habitude avec le choix des entraîneurs, on n’a pas pris le temps de la réflexion. Il y avait franchement mieux à faire, étudier différents profils, laisser le temps à Collot, qui n’est tout de même pas un amateur, de diriger quelques matches pour, ensuite, faire venir quelqu’un qui exerce depuis quelques années. Là, on nous annonce Domenech pour 6 mois.

Je trouve que c’est un coup médiatique, un choix précipité et surtout pas, ce qui m’ennuie le plus, un véritable projet à long terme. Il faut tout de même se dire, et se rappeler, que Domenech n’est plus sur les terrains depuis près de dix ans et le pathétique épisode de Knysna. Ça fait un bail pour un technicien », a-t-il déclaré sur le site de But Football Club.