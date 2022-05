Le président du FC Nantes Waldemar Kita est revenu sur l’avenir du club de Loire-Atlantique ainsi que les ambitions pour la saison prochaine. Le boss des Canaris compte bien conserver Antoine Kombouaré mais aussi renforcer considérablement l’équipe dans quelques semaines.

Sur les ondes de ‘RMC’, le président du FCN a fait le point sur la situation de son entraîneur et il espère bien conserver pour la saison prochaine. « Déjà, il a un an de contrat. Le championnat n’est pas fini, il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après. On sait très bien qu’on est dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement. Si ça remet en cause sa présence la saison prochaine ? Pas du tout. » A révélé Kita.

Avant de poursuivre et promettre un mercato de qualité pour le grand retour des Canaris en Europe. « Il faut se donner des moyens pour que ça marche, a annoncé le dirigeant. On ne voudrait pas se rendre ridicule, donc automatiquement, il faut des joueurs. Il y a peut-être une dynamique qui va repartir. On peut construire quelque chose de très fort, a-t-il envisagé. Je crois qu’il y a un turnover qui est en train de se faire. On va peut-être se fixer d’autres objectifs. (…) Avec la Coupe d’Europe, il y a également des joueurs qui vont vouloir venir chez nous. C’est dans les deux sens. Soyons positifs. » Conclut Kita qui nourrit de grandes ambitions pour son équipe.