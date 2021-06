Denis Balbir est ferme ! Le projet de rachat du FC Nantes n’ira pas loin, le clan Kita n’est pas vendeur…pour le moment.

« D’un côté, on a un président qui a injecté de l’argent, fait de multiples erreurs, été désastreux dans sa communication et qui a sans doute tous les défauts de la terre… Aujourd’hui, j’ai vraiment l’impression que Kita est prêt à rester coûte que coûte, même s’il a tout le monde contre lui. Dans l’autre coin du ring, il y a le « Collectif nantais ». Pour moi, c’est un rêve », a indiqué le chroniqueur de But!.

Et d’ajouter : « On vante un projet avec Mickaël Landreau à sa tête, appuyé par des entraîneurs comme Raynald Denoueix ou Coco Suaudeau dont ça ne sert à rien d’avancer le CV. Oui, le « Collectif nantais » vend une certaine idée du football et du jeu déployé mais cela reste un fond collectif qui vise à rassembler mais qui, pour l’instant, n’a pas les moyens de ses ambitions. Je ne vais pas dire que le projet manque de sérieux. Ce serait sévère. Mais en tout cas, le « Collectif nantais » manque de solutions au niveau purement économique. »