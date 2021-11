Toujours à la recherche d’un repreneur, Waldemar Kita aurait accéléré les démarches pour faciliter une future vente du FC Nantes.

Invité sur le plateau de l’After Foot ce mardi, le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau a donné quelques nouvelles concernant le projet de vente du FC Nantes. Il explique notamment que le projet de nouveau centre d’entraînement à Vair-sur-Loire est totalement à l’abandon. D’abord lancé pour faire gonfler la valeur du club, dans l’optique de le vendre à meilleur prix dans la foulée, ce projet a été stoppé le mois dernier et « les salariés chargés de plancher sur le cas du nouveau centre ne sont plus sur ce dossier actuellement », a commenté le journaliste.

« J’ai eu des nouvelles du projet de rachat de Mickael Landreau, pas plus tard que ce matin et ça avance très bien. On a le sentiment qu’on va peut-être vers une fin de l’ère Kita au FC Nantes. Kita est vendeur, ça c’est une certitude », a ensuite confirmé David Phelippeau au micro de RMC. À croire que le FC Nantes pourrait être vendu avant l’AS Saint-Étienne…