Sur la chaîne Téléfoot, le président Waldemar Kita a évoqué la fin de contrat de Christian Gourcuff en juin 2021.

“Je pense que oui, l’histoire va se prolonger avec Gourcuff. C’est quelqu’un d’honneur, qui n’aime pas les conflits, est très respectueux. Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage”, a déclaré le patron des Canaris. Mais on sait que les relations entre les deux hommes sont parfois tendues. Affaire à suivre.